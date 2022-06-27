З чого зробити домашній кондиціонер для білизни: ці засоби є в кожному будинку

Виготовити кондиціонер для одягу легко та просто

Щоби речі після прання мали аромат свіжості, важливо позбутися неприємного запаху пральної машини. А щоби тканини були м’якими та приємними на дотик – використовуйте натуральний пом’якшувач. Кондиціонер для білизни можна легко виготовити своїми руками. Для цього потрібно всього кілька інгредієнтів, які легко знайти в будинку.

Як передає "Телеграф", лайфхаком зі створення домашнього кондиціонера для одягу поділилося видання Express. Як мовиться в матеріалі, такий засіб буде повністю натуральним, на відміну від магазинної хімії.

Створення власного натурального кондиціонера для білизни – нескладний процес. До того ж, домашній засіб обійдеться вам набагато дешевше, ніж магазинний аналог, тому що потрібно лише кілька ключових інгредієнтів.

Запропонований натуральний пом’якшувач тканини складається з білого оцту та харчової соди. Як виготовити кондиціонер для одягу своїми руками:

У мисці змішайте 200 г харчової соди з 250 мл води, а потім додайте 1,7 л білого оцту. Все це почне шипіти, але це нормальна хімічна реакція, яка незабаром вщухне. Потім влийте 1,7 літра води і добре перемішайте. Якщо вам подобається легкий аромат, використовуйте 10 крапель ефірної олії на ваш смак. Наприклад, чудово підходить для постільної білизни запах лаванди, а цитрусові аромати, такі як мандарин і апельсин, додадуть свіжості. Потім додайте 80 мл розчину дозатор кондиціонера до лотку пральної машини.

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