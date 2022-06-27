Як очистити ювелірні прикраси в домашніх умовах: простий лайфхак

Приведіть до ладу ваші прикраси, не витративши на це зайві гроші

Ювелірні вироби можуть іржавіти, якщо їх не доглядати і не чистити належним чином. Але є дешевий і простий спосіб, який поверне золотим та срібним прикрасам товарний вигляд.

Як повідомляє "Телеграф", лайфхаком із очищення ювелірних виробів у домашніх умовах поділилося видання Express. Засіб, який вам знадобиться, ви, напевно, знайдете у себе на кухні.

Не дивуйтесь, але найефективніший засіб для очищення золотих та срібних виробів – засіб для миття посуду. Якщо прикраси не виглядають так розкішно і блискуче, як після покупки, то дбайливе чищення з миючим і водою допоможе повернути їх до життя.

Лише змішайте рідке миюче з теплою водою в мисці, щоби вийшов пінний розчин. Помістіть прикраси у воду та залиште замочуватися. Через кілька хвилин дістаньте прикраси та ретельно протріть м’якою тканиною. Якщо на виробах багато дрібних деталей або гравіювань, можна використовувати зубну щітку з м’якою щетиною: вона допоможе добре прочистити важкодоступні місця. Наприкінці промийте вироби у теплій воді. Насухо протріть прикраси безворсовою тканиною перед тим, як знову вдягнути.

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