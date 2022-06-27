Як позбутися неприємного запаху у взутті: прати взагалі не доведеться

Запах із взуття — явище досить неприємне

Скільки проблем може завдати такий момент, як неприємний запах взуття, особливо в спеку: буває соромно зняти кросівки в гостях, перевзутися десь у роздягальні у спортивному комплексі або в магазині… Стикаються з подібною проблемою практично всі, але як же прибрати неприємних запах у взутті надовго?

Якщо навіть просушування та провітрювання не допомагає, вирішити цю проблему можна за допомогою шматка мила. Про це пише belnovosti.

Як прибрати неприємний запах у взутті

Використовуємо два шматки туалетного мила – по одному на кожен кросівок. Бруски поміщаємо всередину взуття та залишаємо на ніч. Вранці прибираємо — і запаху як не було! Плюс способу у тому, що взуття не потрібно прати.

Можна це також зробити з чайними пакетиками, але цей варіант менш ефективний.

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