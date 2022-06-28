Навіщо засипати в чайник лимонну кислоту: хитрість, якою мало хто користується

Дізнайтеся, як почистити чайник від накипу за допомогою лимонної кислоти

Накип у чайнику не тільки псує естетичний вигляд, а й позначається на роботі приладу. Особливо якщо чайник електричний. Прибрати накип може лимонна кислота. Вона, до речі, може стати в пригоді і для відбілювання манжетів і коміру на білій сорочці.

Як пише belnovosti, лимонна кислота ефективна, безпечна, коштує буквально копійки та продається практично в будь-якому магазині. Знадобиться всього пакетик.

Як прибрати накип у чайнику за допомогою лимонної кислоти

Насипаємо засіб у чайник з водою в пропорції 10-15 г кислоти на літр води, кип’ятимо, даємо відстоятися 20-30 хвилин, потім добре споліскуємо чайник. Якщо накипу багато, процедуру можна повторити. Засіб підходить для звичайних та електричних чайників.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що прибрати накип у чайнику можна за допомогою білого оцту.