Лайфхак, який дозволить мити вікна лише 1 раз на рік: залишитесь задоволені

Щоб вікна довго залишалися чистими, їх слід натерти одним простим засобом

Щоб полегшити свою працю, багато господинь використовують дорогі побутові засоби для миття вікон. Але більшість таких розчинів не допомагають досягти потрібного результату, після чого вікна доводиться мити через місяць знову. Однак є такі засоби, які можна зробити в домашніх умовах, і вони будуть набагато ефективнішими за покупні. Вони навіть можуть впоратися зі слідами від скотчу на склі, що вже казати за звичайний пил.

Спочатку потрібно вимити вікна будь-яким відповідним засобом, який у вас є в наявності. Після цього можна приступати до приготування секретного засобу, завдяки якому вікна довго залишатимуться чистими, пише Ukr.Media.

Чим натерти вікна, щоб вони довго залишалися чистими

Беремо воду, кип’ятимо її і даємо охолонути. У ємність для змішування засобу вливаємо половину склянки рідини. Додаємо столову ложку будь-якого бальзаму для волосся та маленьку ложку гліцерину. Перемішуємо суміш та залишаємо на 15-20 хвилин. Потім наносимо на скло за допомогою щітки. Наприкінці процедури поліруємо скло.

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