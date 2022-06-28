Як впоратися з мухами в будинку за лічені хвилини: лайфхак із підручних засобів

Простий трюк з пляшкою миттєво ліквідує набридливих комах

У спеку ми відкриваємо вікна, щоб впустити трохи свіжого повітря, а разом з ним у наші житла залітають комахи. І якщо впоратися з комарами допоможе часник і гвоздика, то зловити мух можна в саморобну приманку з пляшки, води та цукру.

Як передає "Телеграф", лайфхаком з упіймання мух поділилося видання Express. Запропонований спосіб не передбачає використання хімікатів і обійдеться вам дешевше, адже все необхідне для "пастки" напевно є у вашому будинку.

Вам знадобиться пластикова пляшка, цукор, мед та вода. Відріжте верхню частину пляшки. Додайте чотири столові ложки цукру, одну столову ложку меду та воду – змішайте інгредієнти. Потім помістіть верхню половину пляшки догори дном на нижню частину.

Усього через кілька хвилин після тестування "пастки" комахи будуть спіймані, але завдяки хитрій конструкції не зможуть вибратися назад. Суміш можна залишити в будинку або саду.

Також допоможе у боротьбі з комахами в літню пору натуральний спрей для відлякування мух або пастка з яблучним оцтом. Виготовити їх дуже просто.

Раніше "Телеграф" писав, як відмити пластикове підвіконня за допомогою підручних засобів і пристроїв.