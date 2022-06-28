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Як повернути рушнику м’якість після прання: цей засіб є у кожному будинку

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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При правильному пранні рушники не загрубіють
При правильному пранні рушники не загрубіють

Завдяки простому способу рушники будуть, ніби нові

Для прання можна використовувати натуральний пом’якшувач для білизни, який легко зробити в домашніх умовах. А у випадку з рушниками справи ще простіші — замініть кондиціонер на звичайний оцет і ви здивуєтеся м’якості та шовковистості.

Як повідомляє "Телеграф", лайфхаком, який поверне м’якість рушникам, ділиться видання Express. Як говориться в матеріалі, після нехитрого маневру ви забудете про жорсткі та "хрусткі" рушники.

В результаті прання тканина грубіє, але це просто виправити. Замість кондиціонера для білизни застосовуйте білий оцет при останньому ополіскуванні. Просто спробуйте додати у лоток пральної машини трохи білого оцту у відділення, що відповідає етапу полоскання. Справа в тому, що пом’якшувач з магазину утворює осад, який твердне на тканині, тому рушники стають жорсткими, погано пропускають вологу і неприємно хрумтять після прання. Тоді як кислотність оцту робить рушники пухнастими і такими, що "дихають".

Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможе прибрати з пральної машинки неприємний запах. А також ми писали, навіщо француженки додають у барабан машини сіль під час прання: відповідь вас здивує.

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