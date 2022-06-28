Вбиває бур’яни одним махом: три інгредієнти для цього диво-спрею є у кожного

Цей засіб для боротьби з бур’янами коштує копійки, але вражає ефективністю

Влітку бур’яни ростуть активніше і на боротьбу з ними йде багато часу. І якщо небажаних паразитів, що дзижчать, на дачній ділянці відлякають певні рослини, то бур’янів можна позбутися за допомогою засобу, для якого вам знадобляться найпростіші складові.

Як повідомляє "Телеграф", лайфхаком боротьби з бур’янами за допомогою саморобної отрути ділиться видання Express. Такий варіант розчину легко замінить магазинну "хімію".

Домашні засоби навряд чи назавжди знищать коріння рослин, але в літні місяці вони можуть допомогти впоратися з небажаними бур’янами дуже оперативно. Інгредієнти для дешевого та ефективного розчину від бур’янів лежать у вашій кухонній шафі: оцет, сіль (в ідеалі англійська/епсомська) та засоби для миття посуду. Просто змішайте всі складові та розпорошите вранці на вулиці, після того, як випарується роса. Можна використовувати у дворі, саду або на городі. Головне — "стріляйте" тільки по небажаних рослинах. Ви здивуєтеся, але знову рости бур’яни перестануть.

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