Як швидко прибрати кавовий наліт усередині чашки: цей засіб є на кожній кухні

Пити з такого посуду не дуже приємно.

Щодня ми випиваємо по кілька чашок чаю або кави, і добре, якщо є можливість відразу помити чашку, щоб не залишалося нальоту всередині. Однак бувають ситуації, наприклад, поспіх, коли брудна чашка залишається чекати миття до вечора. Згодом відмити посуд від темних слідів буде набагато складніше.

Щоб відмити такий наліт усередині чашки, можна скористатися ефективним народним способом, яким користувалися ще наші бабусі, пише видання belnovosti. Впоратися зі стійким забрудненням допоможе засіб, який є на кожній кухні.

Як відмити сліди від кави або чаю всередині чашки

Засіб, який допоможе прибрати наліт, коли мийний засіб для посуду не справляється з проблемою, це звичайний оцет. Достатньо буде лише кілька крапель. Налийте оцет усередину чашки та розітріть його за допомогою ватного диска. Після цього промийте посуд у проточній воді кілька разів.

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