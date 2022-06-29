Навіщо досвідчені домогосподарки кладуть рулон туалетного паперу в холодильник: відповідь вас здивує
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Ви про це навіть не здогадувалися.
Так, це серйозно: досвідчені домогосподарки кладуть у холодильник рулон туалетного паперу, і, повірте, коли ви дізнаєтеся для чого це потрібно, ви чинитимете також. Варто зазначити, що подібну користь також приносить склянку води з содою, поставлену на полиці в холодильнику.
Деякі про це знають, але туалетний папір — це просто незамінний засіб для тих, у кого в холодильнику немає функції "no frost", пише radiotrek. У цього досить несподіваного "гостя" на кухні є дві величезні переваги.
Для чого класти в холодильник туалетний папір
- Оскільки в холодильнику може з’явитися полій, який згубно діє на багато продуктів, в нього потрібно і покласти рулон туалетного паперу. Вона вбереже продукти від непотрібного наморожування.
- Також туалетний папір позбавляє холодильник неприємного запаху.
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