Навіщо досвідчені домогосподарки кладуть рулон туалетного паперу в холодильник: відповідь вас здивує

Ви про це навіть не здогадувалися.

Так, це серйозно: досвідчені домогосподарки кладуть у холодильник рулон туалетного паперу, і, повірте, коли ви дізнаєтеся для чого це потрібно, ви чинитимете також. Варто зазначити, що подібну користь також приносить склянку води з содою, поставлену на полиці в холодильнику.

Деякі про це знають, але туалетний папір — це просто незамінний засіб для тих, у кого в холодильнику немає функції "no frost", пише radiotrek. У цього досить несподіваного "гостя" на кухні є дві величезні переваги.

Для чого класти в холодильник туалетний папір

Оскільки в холодильнику може з’явитися полій, який згубно діє на багато продуктів, в нього потрібно і покласти рулон туалетного паперу. Вона вбереже продукти від непотрібного наморожування.

Також туалетний папір позбавляє холодильник неприємного запаху.

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