Комари тікають від цього засобу зі швидкістю світла: простий лайфхак

Запах лаванди комарі на дух не переносять

Якщо впоратися з мухами в будинку або у дворі допоможе простий трюк з пляшкою, то позбутися комарів у літню спеку ще простіше. Комахам не місце у приміщенні. Добре відлякує комарів запах лаванди.

Як пише "Телеграф", лайфхаком із боротьби з комарами влітку поділилося видання Express. Існує натуральний спосіб відлякування комарів від зовнішніх та внутрішніх житлових приміщень.

Позбутися комарів дуже просто за допомогою нехитрої дії. Наповніть невелику миску водою. Додайте ефірну олію лаванди та сушену лаванду. Суміш можна залишити як у будинку, так і у дворі чи саду. Це відмінний природний спосіб позбутися комарів без використання хімікатів. Справа в тому, що лаванда містить речовину, яка забезпечує насичений аромат – цей запах комарі ненавидять.

Додамо, що лаванду можна висадити у дворі чи саду. Запах рослини відлякуватиме не тільки комарів, а й різних городніх шкідників. Тоді як у будинку ви можете розмістити живу лаванду у кімнатних горщиках.

Раніше "Телеграф" писав, що також впоратися з набридливими комарами влітку допоможе проста "пастка". Для її створення потрібно два інгредієнти, які є в кожному будинку.

А також ми повідомляли, що позбутися мух у будинку можна за допомогою натурального спрею, який простіше простого виготовити самостійно. Він моментально відлякає шкідливих комах, при цьому коштуватиме вам копійкову суму.