Два підручні засоби, які допоможуть вимити холодильник до блиску

Таким чистим ваш холодильник не був ще ніколи

Якщо ви підтримуватимете холодильник у чистоті, то не відчуєте всередині неприємний запах, а найголовніше – буде дотримана гігієна зберігання харчових продуктів. На полицях, у ящиках і навіть під холодильником ховається більше бактерій та бруду, ніж можна подумати. Забезпечити ідеальний порядок у холодильнику допоможуть два підручні засоби – харчова сода й оцет, який досвідчені господині також застосовують при пранні.

Як повідомляє "Телеграф", лайфхаками з миття холодильника поділилося видання Express. Дезінфекцію холодильника слід робити регулярно, але не менш важливо проводити більш ретельне прибирання кожні кілька місяців.

Декілька додаткових кроків, які допоможуть повністю очистити холодильник від неприємних запахів, бруду та мікробів.

Лайфхак 1:

Зовнішні та внутрішні поверхні холодильника необхідно протерти, щоб видалити сміття. Для цього змішайте харчову соду й гарячу воду (з розрахунку дві столові ложки на кожну склянку).

(з розрахунку дві столові ложки на кожну склянку). Змочіть у цьому розчині ганчірку і протріть полиці, ящики та ручки холодильника.

Лайфхак 2:

У пульверизаторі змішайте три частини води з однією частиною білого оцту і збризкайте внутрішню частину порожнього холодильника. Оцет допомагає усунути неприємні бактерії, а ще надасть блиск глянцевим поверхням.

і збризкайте внутрішню частину порожнього холодильника. Оцет допомагає усунути неприємні бактерії, а ще надасть блиск глянцевим поверхням. За допомогою ватної палички, змоченої в оцті, очистіть всі важкодоступні місця всередині холодильника.

Раніше "Телеграф" писав, якраз і назавжди позбутися неприємного запаху в холодильнику. Незвичайний метод здивує ефективністю.