За секунду виводить пляму від сонцезахисного крему з одягу: цей засіб є у кожному будинку

У літній час на одязі можуть з’являтися жовті плями через сонцезахисну косметику

Засоби для засмаги – лосьйон, молочко чи сонцезахисний крем – можуть глибоко в’їдатися в тканину та залишати на одязі негарні плями. Якщо відпрати сліди поту можна за допомогою простого лайфхака, то вивести плями від сонцезахисних засобів ще простіше — необхідне миюче, яке ви легко знайдете під рукою.

Як повідомляє "Телеграф", лайфхаком із виведення плям від сонцезахисного крему з одягу поділилося видання Express.

Влітку ми використовуємо сонцезахисний крем щодня, наносячи його за 30 хвилин до виходу на вулицю, щоб він встиг увібратися. В особливо спекотну погоду сонцезахисний крем може танути та залишати плями на одязі. Найчастіше утворюються іржаво-коричневі чи жовті плями.

Як вивести пляму від сонцезахисного крему з одягу:

Нанесіть рідину для миття посуду на пляму і залиште замочуватися. Пляма за допомогою миючого розчиниться дешево та ефективно. Помийте річ, як завжди. Краще прати в холодній воді, тому що гаряча лише сприяє вбиранню плями у волокна тканини.

Раніше "Телеграф" писав, які лайфхаки допоможуть освіжити одяг, якщо на прання немає часу. Але важливо не зловживати цими простими порадами.

Також ми розповідали, за допомогою яких засобів можна повернути м’якість і шовковистість рушникам, що загрубіли від прання.