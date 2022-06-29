Більше ніякого накипу в чайнику: засіб проти нальоту є на будь-якій кухні
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Підручний засіб виручить і видалить накип із чайника
Ми досить часто використовуємо чайник у побуті, через що в ньому накопичується вапняний наліт. Один із способів впоратися з накипом у чайнику лимонна кислота, але мало хто знає, що не менш ефективним засіб є столовий оцет, який багато господинь також використовують у процесі прання.
Як передає "Телеграф", лайфхаком із боротьби з накипом у чайнику ділиться видання Express. Надзвичайно важливо постійно стежити за чистотою чайника, щоб запобігти утворенню вапняного нальоту.
Найчастіше причиною утворення відкладень у чайнику є жорстка вода. Вапняний наліт впливає на ефективність роботи приладу, оскільки покриває нагрівальний елемент чайника. В результаті, для нагрівання води потрібно більше часу, а це означає, що ви витрачаєте більше електроенергії. Крім того, проблема з накипом рано чи пізно призведе до поломки техніки і доведеться купувати новий чайник. Щоб цього не трапилося, періодично робіть чистку чайника від нальоту, що накопичився.
Як видалити накип у чайнику за допомогою оцту
Виконайте ці прості дії і ваш чайник буде ідеально чистим усередині:
- Наповніть чайник на 3/4 водою та оцтом у рівних частинах.
- Щоб результат був ефективним, залиште чайник щонайменше на годину або на ніч.
- Закип’ятіть чайник і залиште його стояти до повного остигання.
- Вилийте воду і промийте чайник.
- Використовуйте щітку з довгою ручкою, щоб вичистити залишки, що перебувають всередині.
- Як тільки вапняний наліт буде видалено, наповніть чайник чистою водою і знову закип’ятіть. Повторіть 2-3 рази.
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