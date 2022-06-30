Павуки забудуть дорогу до вашої оселі: три простих і ефективних лайфхаки

Сильний запах деяких рослин відлякує павуків на раз

Виявити на підлозі у ванній або кухні павука – малоприємна подія. Деякі люди навіть страждають на фобію, яка називається арахнофобія. І якщо впоратися з комарами вдома допоможе нехитра пастка з підручних матеріалів, то налякати павуків теж можна за допомогою простих і натуральних засобів.

Як повідомляє "Телеграф", про лайфхаки з відлякування павуків розповіло видання Express. Зазначається, що павуки найбільш активні у шлюбний період влітку і ще помітніші, коли на вулиці стоїть волога та тепла погода.

Способи, які допоможуть позбутися павуків у будинку

Лайфхак 1:

Змішайте шкірку, що залишилася, з лаймів, лимонів, апельсинів і грейпфрутів. Павуки терпіти не можуть фруктовий цитрусовий аромат .

. Залишіть шкірку на сонці на день або два, щоб вона висохла. Потім подрібніть в ароматний порошок.

Суміш, що вийшла, розбризкуйте навколо будинку, і павуки скоро зникнуть.

Лайфхак 2:

Впоратися з павуками в оселі допоможуть ефірні олії . Павуки біжать від сильного запаху чайного дерева, м’яти перцевої, лаванди чи евкаліпта.

. Павуки біжать від сильного запаху чайного дерева, м’яти перцевої, лаванди чи евкаліпта. Як застосувати масла проти комах: у вигляді спрею, аромаламп, ароматичних крапель (просто капніть їх у кількох куточках будинку).

Лайфхак 3:

Спробуйте виростити на підвіконні на кухні розмарин і м’яту. Мабуть, це універсальні трави для приготування їжі, але вони особливо неприємні для павукоподібних.

Раніше "Телеграф" розповідав, який простий засіб допоможе відлякати мух. Набридливим комахам не місце в будинку.