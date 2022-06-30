Усього за 1 процедуру тертка знову стане гострою: хитрість, якою мало хто користується

Заточити тертку не так вже й складно, як ви думаєте

Через регулярне використання виходять з ладу практично всі речі. Зокрема тертки, які ми використовуємо у повсякденній кухні. Вони, як і ножі, можуть затупитись після тривалого використання.

Більшість просто купують нову тертку замість старої, пише Ukr.Media. Але навіщо, якщо цей потрібний аксесуар можна легко привести до ладу? Розповідаємо, що треба зробити, щоб кухонна тертка завжди залишалася гострою.

Як повернути тертці колишню гостроту

Напевно, у вас є в оселі кружки з кераміки. Достатньо, якщо в них не оброблені краї дна. Наточуємо ними тертку так, ніби намагаєтеся натерти чашку. Повторюємо процедуру по всіх гранях тертки. В цьому випадку буде достатньо однієї процедури.

Також завжди можна скористатися наждачним папером: проводимо папером кілька разів по кожній зі сторін. Робимо процедуру регулярно, щоби продовжити термін придатності кухонної приналежності.

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