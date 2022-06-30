Навіщо класти в морозильник крупи відразу після покупки: упускаєте важливий момент
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У цієї хитрості є сенс
Комах можна легко позбутися не тільки в будинку, але і в покупних крупах. Головне знати, як зробити це ефективно.
Найчастіше люди, купивши крупу в магазині, пересипають її в банку для сипучих продуктів, але робити так не можна. Спочатку її потрібно помістити одразу в морозильну камеру на декілька днів, пише belnovosti.
Як позбутися личинок і жучків у крупах
У процесі зберігання крупи на складі магазину можуть завестися хрущаки, мукоїди, харчова міль. Коли їх личинки потрапляють в упаковку, вони перетворюються на жуків та інших комах.
Тому відразу після покупки, не розкриваючи упаковку, слід помістити крупу в морозилку. Під впливом холоду вони загинуть. Взимку крупи можна зберігати на балконі.
Деякі мудрі господині кладуть у банки з крупою часник — він також ефективний у цьому випадку.
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