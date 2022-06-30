Відмити лист духовки допоможе монета: незвичайний лайфхак

Нестандартний метод миття листа здивує ефективністю

Після частого використання лист виглядає жирним і липким, здається, що відтерти застояний нагар і залишки їжі, що пригоріла, непросто. Допоможе впоратися із проблемою нестандартний спосіб. Ви здивуєтеся, але для нього лише потрібна звичайна монета.

Як пише "Телеграф", про лайфхак з очищення листа розповідає видання Express. Існує швидкий і простий спосіб почистити листи з духовки за допомогою звичайної монети.

Як відмити лист з духовки від нагару і старого жиру в домашніх умовах

Виконайте 4 простих кроки:

Для початку замочіть лист у гарячій воді з миючим і залиште на 30 хвилин. Коли час закінчиться, круговими рухами потріть деко звичайною монетою. Знову промийте піднос водою. Відправте лист до посудомийної машини.

Варто зазначити, що цей метод може пошкодити деко з антипригарним покриттям, тому майте це на увазі, перш ніж випробувати лайфхак самостійно.

Додамо, що рекомендується по можливості застилати листи пергаментом або фольгою, щоб уникнути пригорання. Крім того, існують багаторазові килимки для випічки, наприклад, тефлонові листи, які практичні у використанні.

Раніше "Телеграф" писав, як миттєво і просто повернути гостроту тертці. Потрібно провернути лише одну процедуру, і ви зможете натирати овочі швидко і без проблем.