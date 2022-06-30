Як очистити душову лійку від нальоту: копійчаний лайфхак

Лійку душа періодично потрібно чистити від вапняного нальоту

На душових лійках накопичуються вапняні відкладення та бруд. І якщо відмити до блиску дверцята душової кабіни допоможе незвичайний засіб, то впоратися з нальотом на душовій насадці можна за допомогою оцту — незамінний помічник у боротьбі з вапняними накопиченнями.

Як повідомляє "Телеграф", про лайфхак з очищення душової лійки пише видання Express. Через забруднену насадку може погіршитися тиск води, тому необхідно підтримувати душову лійку в чистоті.

Як видалити вапняний наліт з лійки душа

Недорогий, але дуже ефективний лайфхак вимагає лише два засоби :

звичайний оцет, поліетиленовий пакет.

Що потрібно зробити, щоб відмити насадку для душу: помістіть душову лійку у пластиковий пакет, наповнений білим оцтом, та залиште на ніч. Враховуйте, що пакет повинен бути наповнений достатньою кількістю оцту, щоби той покривав всі ділянки з вапняним нальотом. На ранок від бруду на душовій лійці не залишиться і сліду.

Зазначимо, що вапняний наліт може легко утворюватися протягом тривалого часу в чайниках, на насадках для душу та навколо кранів. Найчастіша причина цієї проблеми – жорстка вода.

До речі, "Телеграф" вже розповідав про найдієвіший спосіб очистити чайник від вапняного нальоту. Цей засіб є на кожній кухні.