Трюк із тенісним м’ячиком прибере всі грудки у подушці: несподіваний лайфхак

Простий спосіб поверне подушці м’якість

Наповнювач подушки, чи то пух, синтепон або холофайбер, згодом може збиватися в грудки. Через це поверхня стає не такою м’якою і приємною на дотик, якою була спочатку. Вирішити проблему можна легко. Необхідний підручний засіб – 1-2 тенісних м’ячики та шкарпетка.

Як повідомляє "Телеграф", про лайфхак з усунення грудок у подушці розповідає видання Express. Зазначається, що подібним способом збивання подушок користуються пральні.

Набивка подушки може збирати бруд, сміття та вологу, тому внутрішній наповнювач може злипатися в деяких ділянках. Повернути подушці первісну форму допоможе незвичайний лайфхак. Для нього знадобиться один або два тенісні м’ячі та шкарпетка. Просто помістіть подушку в сушарку з одним або двома тенісними м’ячиками в чистій шкарпетці. Увімкніть сушарку на мінімально можливу потужність і сушіть подушку протягом 30 хвилин. Тенісні м’ячі повинні вибити грудки з подушки. А шкарпетка потрібна для того, щоб фарба від тенісного м’яча не зафарбувала тканину подушки.

Ви будете приємно здивовані: після цього нехитрого трюку ваші "грудкуваті" подушки знову стануть пухнастими. Зазначимо, що подушки потрібно збивати щодня. Якщо подушку можна прати, це слід робити кожні чотири-шість місяців.

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