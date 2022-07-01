Як позбутися засмічення в раковині за 20 хвилин: найпростіший спосіб

Засіб, який допоможе усунути будь-які засмічення.

Щоб засмічення раковині не було, важливо не змивати в неї деякі продукти, про що ми писали раніше, проте якщо таке вже трапилося, то перш ніж бігти в магазин за дорогими засобами або витрачатися на виклик сантехніка, можна спробувати прочистити засмічення "народними методами".

Попри те, що позбавитися засмічення в раковині самостійно, досить часто буває непросто, проте це можливо, пише видання belnovosti. Щобільше, для цього вам навіть не знадобляться якісь спеціальні засоби чи прилади — все є на вашій кухні.

Як позбутися засмічення в раковині

Найкращі помічники для усунення засмічення у раковині – це харчова сода та столовий оцет, який можна замінити лимонною кислотою. А в поєднанні з гелем для посудомийної машини або навіть звичайним засобом для миття посуду, вони можуть творити "чудеса".

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Щоб усунути засмічення, потрібно:

Ретельно пролийте злив гарячою водою з-під крана. Додайте в злив три-чотири чайні ложки соди, три столові ложки гелю/засобу для миття посуду та пів склянки оцту (або пакетик лимонної кислоти). Після цього ви повинні почути шипіння, що означає, що засіб почав працювати. Зачекайте 20 хвилин і ввімкніть гарячу воду, направивши змішувач прямо на злив, і промийте засмічення.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися запаху вогкості в пральній машині.