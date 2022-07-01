Мошки відлетять за секунду: три простих способи відлякати комах з дому

Крилаті мурашки особливо активні в середині літа

Літо, особливо спекотний липень – період навали літаючих мурах, яких у народі іноді називають мошками. Докучливі комахи можуть атакувати будинок і завдавати незручностей. І якщо впоратися з комарами в квартирі допоможе незвичайний лайфхак, то позбавитися мурах з крилами влітку теж досить просто.

Як передає "Телеграф", про лайфхаки з боротьби із крилатими мурахами в оселі влітку розповідає видання Express. Особливо багато таких комах можна спостерігати в період з липня до серпня, коли на вулиці тримається висока температура.

Є кілька способів позбавитися крилатих шкідників назавжди за допомогою домашніх інгредієнтів.

Лайфхак №1:

Знайдіть гніздо мурашок і облийте його окропом або розпорошіть мильну воду в повітря. Шкідники не справляються з миючим для посуду, оскільки воно прилипає до їхніх тіл, а ще призводить до зневоднення.

Лайфхак №2:

Поставте над гніздом великий горщик із рослиною. Протягом кількох тижнів мурахи перемістяться туди, і ви зможете безпечно перемістити пастку.

Лайфхак №3:

Літаючі мурахи ненавидять запах деяких трав та спецій, таких як кориця, м’ята, перець чилі, чорний перець, кайенський перець, гвоздика чи часник. Можете зробити розчин з якоюсь рослиною і розпорошувати його в місцях, через які комахи можуть проникнути в будинок. Крім того, якщо спрей потрапить на шкідника, то зневодить його та вб’є.

Додамо, що краще спочатку спробувати запобігти появі мошкари в будинку. У цьому допоможуть сітки від комах на вікнах, наприклад.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мух у будинку за допомогою підручних засобів.