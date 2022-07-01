Після цього засобу кран сяятиме, як діамант: несподіваний лайфхак

Простий підручний інгредієнт миттєво видалить наліт із крана

Вапняний накип — вічна проблема у ванній. Відкладення можуть накопичуватися в душовій лійці, але з цим можна впоратися за допомогою спритного трюку з підручних засобів. Як не дивно, видалити стійкий вапняний наліт з крана у ванній також можна без допомоги побутової хімії — потрібен лише простий фрукт.

Як пише "Телеграф", про лайфхак з лимоном, який застосовують для очищення кранів, розповіло видання Express. Метод здається дуже простим і дешевим, але вразить вас ефективністю.

Через жорстку воду на крані та всередині отвору накопичуються вапняні відкладення. Таке забруднення не тільки псує зовнішній вигляд побутових приладів, знижує напір води, а може призвести до пошкодження крана. Тож не допускайте, щоб вапняна кірка затверділа.

Як очистити кран від вапняного нальоту за допомогою лимона

Потрібно розрізати навпіл лимон. Покласти одну половинку на частину крана, де накопичився наліт. Потерти кран. Кислота з лимона легко зруйнує всі накопичення.

Якщо наліт застоявся, можна закріпити лимон до крана і залишити на ніч. Вранці ви побачите, що всі накопичення ніби випарувалися.

Після маніпуляції з лимоном використовуйте вологу тканину з мікрофібри, щоб протерти кран і видалити залишки фрукта. Потім слід пройтися поверхнею сухою серветкою – так ви надасте крану блиск.

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