Як швидко видалити кісточки з вишні та черешні: найлегший лайфхак

Просто і швидко позбавитися кісточок у ягодах допоможе звичайна морозильна камера

Процес переробки та заготівлі сезонних ягід та фруктів на зиму завдає господиням багато турбот і займає величезну кількість часу. Якщо ви вже знаєте, як правильно заморожувати полуницю та малину, радимо звернути увагу на простий лайфхак, як швидко дістати кісточки з вишні та черешні.

Зробити це не завжди просто: слизька кісточка так і намагається вислизнути з пальців. На щастя, є простий вихід із цього становища, пише belnovosti.

Як легко видалити кісточки з вишні та черешні

Помиті та просушені ягоди поміщаємо на нетривалий час у морозильну камеру. Після того, як вишня і черешня стане твердішою, легко відділяємо кісточки від м’якоті. Все просто!

Раніше "Телеграф" пояснював, як приготувати варення із полуниці без варіння ягід.