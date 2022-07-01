Як позбутися "вологого" запаху пральної машини: два ці засоби є в кожному будинку

Підручні інгредієнти миттєво вирішать проблему з "пралкою", що пахне

Якщо пральна машина після прання неприємно пахне – не біда. Є кілька простих кроків, що вирішать цю проблему. Що важливо, вам не знадобиться магазинна "хімія", тому що необхідні сода та оцет, який також може замінити кондиціонер для білизни, є у кожного.

Як передає "Телеграф", про лайфхаки з очищення пральної машини пише видання Express. Пральні машини використовуються регулярно, що часто можуть призвести до появи запаху вогкості.

Як позбутися неприємного запаху пральної машини

Просте, але важливе правило: завжди залишайте дверцята пральної машини після прання відкритими, щоб випустити вологу. І тоді ваш незамінний помічник буде приємно пахнути. Справа в тому, що пліснява та грибок процвітають у теплих і вологих умовах. Одяг не пахнутиме затхлістю, якщо пральна машина "дихатиме" між праннями.

Лайфхак із содою. Кристали соди можна сміливо використовувати у пральній машині. Просто додайте її у відсік для порошку або безпосередньо в барабан і виконайте швидке прання у гарячій воді.

Лайфхак із оцтом. Звичайний оцет також можна залити в лоток для миючих засобів, щоб пральна машина добре відмилася. Він прибере неприємний душок, а разом із цим усуне накопичені відкладення і жир.

А ось таблетку для посудомийної машини в цьому випадку використовувати не варто, тому що вона занадто жорстка.

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