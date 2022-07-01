Як зробити спрей, який відлякає з дому мух: простий лайфхак

Розчин з ефірних олій впорається з комахами миттєво

Влітку різні комахи так і норовлять потрапити в наші житла. Позбутися мух у будинку можна за допомогою хитрої пастки з пляшки або ж спрея-відлякувача. Виготовити його у домашніх умовах дуже просто. Ефективність вас приємно здивує.

Як пише "Телеграф", про лайфхак із боротьби з мухами в будинку влітку повідомляє видання Express. Секрет ефективного способу дуже простий.

Якщо ви хочете позбутися мух у будинку, то створіть натуральний розчин для відлякування цих настирливих комах. Мухи ненавидять запах ефірних олій, таких як м’ята, лемонграс та лаванда. Ви можете створити власний спрей для відлякування мух, додавши кілька крапель будь-якої з цих олій у воду в пульверизаторі. Спрей можна розпорошувати по кухні протягом дня.

Додамо, що важливо дотримуватися гігієни і стежити за чистотою в оселі. Зокрема, зберігайте фрукти у холодильнику, щоб не вабити мух на кухню. Не залишайте відкритими солодкі напої, а розлиту газовану воду відразу витирайте. Звичайно ж, не варто залишати брудний посуд — це ще одна приманка для шкідників, що літають.

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