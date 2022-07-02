Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: ефективний лайфхак

Позбутися сморід — дуже просто, якщо знати невеликий секрет.

Неприємний запах з холодильника — це проблема, з якою стикаються багато домогосподарок. Щоб сморід не поширився по всій кухні, цю проблему, що "пахне", потрібно швидко вирішувати. І повірте, зробити це дуже просто, головне знати деякі хитрощі. Ось, наприклад, один із помічників у боротьбі з неприємним запахом — це склянка води з содою, поставлена на полиці в холодильнику.

Однак на цьому способи не закінчуються. Як повідомляє видання belnovosti, є ще як мінімум два засоби, які ефективно виводять неприємний запах із холодильника. І допоможуть у цьому досить прості продукти, які є на кожній кухні.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику

Вода і оцет - найпростіший і найефективніший спосіб. Все, що потрібно зробити, це приготувати розчин води з оцтом, і промити холодильник усередині. Готується засіб дуже просто: на 1 л теплої води потрібно взяти склянку оцту. Зазначимо, що перед тим, як починати мити холодильник, його потрібно відключити від мережі, і після прибирання залишити його трохи відкритим, щоб він просох і провітрився.

Розчинна кава — це відмінний сорбент, який відмінно "вбирає" різні запахи. Для холодильника можна взяти склянку навіть найдешевшої розчинної кави і поставити її в холодильну камеру на ніч. На ранок неприємний запах повинен зникнути.

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