Чому не можна мити вікна газетою: кожна друга господиня робить цю помилку

Під час миття вікон буде непробачною помилкою використовувати газету.

Миття вікон – це досить виснажливе і непросте завдання, тому домогосподарки примудряються йти на різні хитрощі, щоб не робити цього часто. Напевно, кожна господиня знає про "чарівні" властивості газет, протерши вікна якими можна позбутися розлучень на склі, проте так робити не можна.

Як виявилося, старі газети таять у собі небезпеку для вікон і можуть нашкодити склам, пише belnovosti. Зазначається, що це помилка, яка може призвести до того, що вам доведеться і зовсім міняти вікна.

Чому вікна не можна мити газетою

Вважається, що газети добре прибирають зайві розлучення зі скла, а також надають вікнам додатковий блиск. Все б нічого, але під час друку сучасних видань використовуються досить агресивні та грубі матеріали, які тільки зіпсують шибки на вікнах. Крім відсутності бажаного результату, на додачу ви отримаєте подряпини, які водою явно не змиєш.

Тому краще використовувати перевірені способи миття вікон і дзеркальних поверхонь і протирати вікна за допомогою м’якої губки або серветки. А "прошліфувати" вікна можна ніжною тканиною, яка здатна добре вбирати вологу.

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