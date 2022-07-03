Чому китайці кладуть в унітаз чайні пакетики: лайфхак, який стане в нагоді всім

Кажуть, що цей предивний лайфхак вигадали китайські господині

Що тільки ми не кладемо в унітаз, щоб він залишався чистим та без хвороботворної мікрофлори. Замість "хімії" можемо помістити в унітаз аспірин, або навіть туалетний папір. А ось китайські домогосподині вигадали свій спосіб чищення унітаза — кладуть у нього звичайні чайні пакетики.

Суть його в тому, що в унітаз поміщають невикористаний пакетик чайний, який дозволяє вирішити відразу кілька проблем, як неприємний запах і чистота сантехніки. Про це пише nikopolnews.net.

Лайфхак з чайним пакетиком для унітаза

Кладемо чайний пакетик на область нальоту (пакетиків можна використовувати більше) і даємо йому полежати як мінімум 20 хвилин, а краще залишити на ніч. Потім протираємо йоржиком. Сантехніка буде як нова.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим мити унітаз, щоб він знову став білим.