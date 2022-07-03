Як зробити пастку для мух вдома: потрібні два прості засоби

Не дозволяйте мухам оселитися у вашому домі

Мухи можуть завдавати незручностей, особливо влітку. Вони проникають у наші оселі через відкриті вікна чи двері. Позбутися мух можна не тільки за допомогою натурального спрею з ефірних олій, а й саморобної пастки. Такий спосіб дуже простий і не вимагає жодної магазинної "хімії", а лише підручні засоби: яблучний оцет і харчова плівка.

Як пише "Телеграф", лайфхаком з упіймання мух у будинку ділиться видання Express. Тепла та волога погода приваблює більше мух у наші оселі, але з цим легко впоратися.

Щоб відлякати мух за допомогою саморобної пастки потрібно зробити три прості кроки:

По-перше, наполовину наповнити склянку яблучним оцтом. По-друге, накрити його харчовою плівкою. По-третє, проткнути у плівці невеликі отвори.

Таке нехитре пристосування привабить мух і вони потраплять у пастку. Потім ви зможете випустити комах на волю за межами вашого будинку.

Додамо, що запобігти появі шкідників-комах у будинку можуть елементарні правила. Наприклад, зберігайте фрукти в холодильнику, відразу ж витирайте пролиті газовані напої, частіше чистіть і виносьте відро для сміття, не залишайте на кухні брудний посуд.

Також "Телеграф" розповідав, які три способи допоможуть позбутися мошок влітку. Ці створіння, що дзижчать, так і норовлять залетіти до нас у житла, але проблема легко і швидко вирішується.