Підручний засіб очистить душову лійку до блиску: дуже дешево та просто

Впоратися з нальотом на душовій лійці допоможе копійчаний підручний засіб

Вапняний наліт може не тільки зіпсувати зовнішній вигляд душової лійки, а й погіршити тиск води. Щоб цього не сталося, насадку для душу необхідно регулярно очищати. Є один побутовий інгредієнт, який допоможе відмити душову лійку до блиску. Він коштує копійки та простий у використанні.

Як пише "Телеграф", лайхфаком з миття душової насадки ділиться видання Express. Для очищення душової лійки знадобиться дешевий інгредієнт, який, напевно, є в кожному будинку — харчова сода, що являє собою натуральний антибактеріальний очищувач.

Брудна або покрита вапняним нальотом насадка для душу не працюватиме ефективно, не кажучи вже про те, що стане "будинком" для бактерій. Складно повірити, але сода, яку багато хто використовує як розпушувач при випіканні пирогів, допоможе позбутися вапняного нальоту. Мабуть, це найбюджетніший спосіб видалення відкладень з насадки для душу.

Як очистити душову лійку від нальоту

Невелику кількість води розбавте харчовою содою, щоб вийшла паста. Нанесіть суміш на губку і потріть душову лійку. Результат вас приємно здивує.

Якщо відкладення на душовій насадці накопичилися давно, можна додати ще один помічник – столовий оцет. Щоб випробувати цей метод, змішайте 1/3 склянки харчової соди з однією склянкою оцту у великому поліетиленовому пакеті. Розчин шипітиме, не лякайтеся — так потрібно. Занурте насадку в пакет із розчином і залиште на ніч для досягнення максимального ефекту. Потім зіскребіть залишки вапняного нальоту м’якою щіткою і промийте душову лійку в гарячій воді.

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