Як відмити мікрохвильову піч від жиру за 5 хвилин: простий, але дуже дієвий спосіб

Практикувати цей метод можна регулярно.

Мікрохвильова піч – це незамінний та дуже корисний атрибут на будь-якій кухні. Завдяки цій техніці можна без зайвих зусиль і з економією часу можна розігріти або розморозити їжу, а іноді навіть її приготувати. Тому, щоб уберегти мікрохвильову піч від поломки, потрібно з нею "правильно" поводитись, а також вчасно її чистити.

При частому користуванні на стінках мікрохвильової печі накопичується багато жиру, який важко відмити за допомогою ганчірки і засобу для чищення. Щоб не витрачати на прибирання однієї мікрохвильової печі кілька годин, можна скористатися перевіреними "народними" засобами і способами, одним з яких поділився портал prostoway.

Як відмити мікрохвильову піч за 5 хвилин

Візьміть глибоку миску, яку можна нагрівати в мікрохвильовій печі. Покладіть у неї лимон, який наріжте заздалегідь маленькими шматочками. Посипте фрукт трьома ложками соди та додайте воду. Доведіть засіб у стан однорідної маси.

Після цього розігрійте отриманий засіб протягом п’яти хвилин на максимальній потужності. Після закінчення часу, приберіть тарілку і протріть мікрохвильову піч усередині будь-якою ганчіркою. Від бруду, жиру та неприємного запаху не залишиться і сліду.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не варто розігрівати у мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.