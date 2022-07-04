Навіщо додавати в засіб для миття посуду соду: хитрість досвідчених господинь

Підсилює будь-який засіб для миття посуду майже вдвічі

Що ми тільки не додаємо з очисний засіб для миття посуду, щоб він став ще більш афективним. Раніше повідомлялося, що для відмивання жиру, що в’ївся, допомагає сіль, а тепер розповімо про користь компонента, який не гірше справляється з цією напастю.

Посилити будь-який засіб для миття посуду можна за допомогою харчової соди, пише Ukr.Media. Цей простий продукт, напевно, стоїть у вас у шафі на кухні. Вийде щось середнє між абразивним порошкоподібним засобом та звичайним рідким.

Як відмити жир з посуду за допомогою мийного засобу та харчової соди

Беремо чисту ємність об’ємом 500 мл і насипаємо до неї ложки 3-4 харчової соди. Заливаємо гарячою водою (половина ємності). Розмішуємо соду у воді та чекаємо, поки вона повністю розчиниться. Потім в содовий розчин додаємо будь-який засіб для миття посуду в об’ємі на половину ємності, що залишилася. Перемішуємо і переливаємо в ємність із кришкою, знову ретельно перемішуємо. Засіб готовий і можна мити посуд!

Раніше "Телеграф" писав, навіщо досвідчені господині використовують гірчичний порошок під час миття посуду.