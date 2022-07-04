Три дешеві та дієві способи, які миттєво очистять чайник від накипу

Кола, лимон і томатний сік можуть бути не тільки частиною обіднього столу, а й стануть у нагоді в господарстві

Накип у чайнику забруднює воду і може зіпсувати смак напоїв. Очистити чайник від вапняного нальоту можна не лише за допомогою оцту, а й іншими нестандартними методами. Складно повірити, але миттєво видаляють відкладення у чайнику три такі засоби – лимон, кока-кола й томатний соус.

Як пише "Телеграф", про лайфхаки з очищення чайника від накипу розповіло видання Express. Є як мінімум три легкі та дешеві домашні методи боротьби з нальотом у цьому приладі.

Три способи очистити чайник від вапняного нальоту

Лайфхак №1. Знадобиться лимон. Розріжте цитрус на чотири частини, закип’ятіть і залиште на ніч. Коли ви вранці закип’ятите воду, чайник виглядатиме, як новенький.

Лайфхак №2. Звучить нестандартно, але видалити відкладення можна за допомогою популярного напою. Кола допоможе розчинити накип у чайнику. Прокип’ятіть напій, а потім ретельно промийте чайник.

Лайфхак №3. Ще більш несподіваний метод – використання томатного соусу. Налийте його на дно чайника, залиште на 20 хвилин, а потім змийте. Після протріть чайник рідиною для миття посуду і добре прополощіть, щоб позбутися запаху соусу.

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