Навіщо досвідчені господині при пранні використовують оцет: відповідь вас здивує

Такий простий засіб як оцет, виявляється, може бути незамінним помічником при пранні

Звучить дивно, але звичайний столовий оцет може стати в нагоді при пранні. Він не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам. Застосовувати оцет простіше простого.

Як передає "Телеграф", про лайфхаки з оцтом, які допоможуть при пранні, пише видання Express. Використовуйте цей простий підручний засіб і ви не помітите за одягом запаху вогкості після прання, а відчуєте тільки приємний аромат.

Так, досвідчені господині застосовують звичайний оцет, щоб позбутися неприємного запаху, який іноді відчувається після того, як дістаємо білизну з пральної машини. Пропонується використовувати оцет замість кондиціонера для білизни або додавати його разом із порошком. Білизна буде пахнути чудово, навіть якщо вам здається дивним такий лайфхак.

Спробуйте додати півсклянки оцту до миючого засобу при пранні одягу та побачите – ніяких сторонніх запахів немає, а лише свіжість та чистота речей. Зокрема, оцет легко впорається із запахами свійських тварин і цигарок, якими просочується одяг чи текстиль. Більше того, оцет також висвітлить одяг, особливо білий, і пом’якшить волокна тканини.

Додамо, що найкраще сушити одяг на вулиці, якщо дозволяє погода. Також допоможе прибрати затхлий душок сушильна машина.

Раніше "Телеграф" писав, що запах в одягу може з’являтися через забруднену пральну машину. Є два найпростіші способи вирішити цю проблему.

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