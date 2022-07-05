Навіщо класти мило у взуття після прогулянки: ви будете здивовані

Як маленький шматочок мила може допомогти?

Напевно, кожен у своєму житті не раз стикався з проблемою неприємного запаху з взуття, особливо після тривалих прогулянок або тренувань. Начебто все, що потрібно зробити — це відразу випрати взуття, або ж обробити спеціальними спреями, але на це не завжди є час, та й можливість. Раніше ми писали, як позбутися натоптишів і мозолів, а тепер розповідаємо, як усунути неприємний запах із взуття.

У цій справі вам допоможе звичайний шматочок мила, пише belnovosti. Щоб неприємний запах із взуття не "зачарував" весь будинок і не "різав" ніс і очі, достатньо буде навіть маленького обмилка. Що з ним робити – читайте далі.

Навіщо класти у взуття мило

Помістіть у взуття невеликий шматочок мила одразу після прогулянки/тренування та залиште його там на деякий час. Найкраще цю "процедуру" робити на ніч. А потім на ранок дістаньте мило: від неприємного запаху не залишиться ні сліду.

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Використовувати можна як звичайне туалетне мило, так і варіанти з різними парфумованими добавками. Для кращого ефекту взуття можна виставити на балкон, щоб воно ще й провітрилося.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко та швидко відмити біле взуття від бруду цього літа.