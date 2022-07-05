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Як повернути кухонним рушникам колишній вигляд: хитрість, яка працює на 100%

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Спосіб, який допоможе освіжити речі
Спосіб, який допоможе освіжити речі

Завдяки цьому лайфхаку, кухонні рушники будуть як нові.

Без кухонних рушників складно обійтися на кухні, проте згодом ця незамінна річ втрачає свій "товарний" вигляд і стає тьмянішою і на ньому залишаються жирні плями. Ми вже писали про хитрість, яка може повернути рушникам м’якість та свіжість, а тепер розповімо, як повернути кухонним рушникам новий вигляд.

Щоб щоразу не викидати брудні рушники, їх можна випрати у спеціальному розчині, пише belnovosti. Досвідчені домогосподарки знають про ефективний лайфхак, який допоможе позбутися жирних плям і поверне їм свіжість.

Як привести старі кухонні рушники у стан нових

Для цього достатньо в теплій воді змішати ложку солі та мийного засобу. Також потрібно додати 3 ложки соди. Брудні рушники замочіть у цьому розчині на пів години, а потім випрати їх у звичайному режимі. Зазначимо, що цей засіб добре підходить для позбавлення від свіжих плям. І, крім того, воно здатне освіжити колір виробів.

Для більш серйозних плям можна використовувати інший розчин: у 5 літрах води перемішайте ложку сухого відбілювача та 2 ложки олії. Процес прання такий самий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який підручний засіб допоможе повернути м’якість та пухнастість рушникам і навіщо французькі господині додають у пральну машину сіль.

Теги:
#Прибирання #Прання #Рушники #Кухонні рушники