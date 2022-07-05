Як повернути кухонним рушникам колишній вигляд: хитрість, яка працює на 100%

Завдяки цьому лайфхаку, кухонні рушники будуть як нові.

Без кухонних рушників складно обійтися на кухні, проте згодом ця незамінна річ втрачає свій "товарний" вигляд і стає тьмянішою і на ньому залишаються жирні плями. Ми вже писали про хитрість, яка може повернути рушникам м’якість та свіжість, а тепер розповімо, як повернути кухонним рушникам новий вигляд.

Щоб щоразу не викидати брудні рушники, їх можна випрати у спеціальному розчині, пише belnovosti. Досвідчені домогосподарки знають про ефективний лайфхак, який допоможе позбутися жирних плям і поверне їм свіжість.

Як привести старі кухонні рушники у стан нових

Для цього достатньо в теплій воді змішати ложку солі та мийного засобу. Також потрібно додати 3 ложки соди. Брудні рушники замочіть у цьому розчині на пів години, а потім випрати їх у звичайному режимі. Зазначимо, що цей засіб добре підходить для позбавлення від свіжих плям. І, крім того, воно здатне освіжити колір виробів.

Для більш серйозних плям можна використовувати інший розчин: у 5 літрах води перемішайте ложку сухого відбілювача та 2 ложки олії. Процес прання такий самий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який підручний засіб допоможе повернути м’якість та пухнастість рушникам і навіщо французькі господині додають у пральну машину сіль.