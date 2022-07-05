Приманка з підручних засобів відлякає всіх мух із дому: дієвий лайфхак

Саморобна пастка вирішить проблему з настирливими мухами

Влітку в наші житла постійно залітають комахи. Якщо позбутися мошок можна за допомогою саморобної пастки, то впоратися з мухами не менш просто. Лише потрібно встановити оцтову приманку, яку легко і просто зробити в домашніх умовах.

Як пише "Телеграф", про лайфхака із боротьби з мухами в будинку пише видання Express. Мухи не лише доставляють нам незручності своїм дзижчанням, а й можуть розносити небажані захворювання та кусатися.

Щоб зробити домашню пастку для мух, виконайте прості кроки:

Додайте в миску дві столові ложки яблучного оцту, одну столову ложку цукру, півсклянки теплої води та кілька крапель засобу для миття посуду. Ретельно перемішайте. Суміш, що вийшла, перелийте в миску. Поставте тарілку там, де ви бачите мух. Цукрова пастка привабить неприємних шкідників, і ті помруть, щойно потраплять у розчин.

Додамо, що найважливішим у боротьбі проти неприємних комах у будинку є дотримання чистоти та правил гігієни. Якщо ви раптом пролили газований напій – негайно витріть, інакше туди злетяться мухи. Влітку намагайтеся частіше спорожняти відро для сміття з кухні, щоб комах не приваблювали залишки їжі. З цієї ж причини відразу після їди мийте посуд.

Нагадаємо, позбутися мух у спеку в квартирі або будинку можна також за допомогою натурального спрею. Для нього будуть потрібні нехитрі інгредієнти і його дуже легко зробити самому.