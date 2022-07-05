Підручний засіб, який уб’є всіх пилових кліщів: матрац буде ідеально чистим

Харчова сода та пилосос, виявляється, потужна зброя у боротьбі з пиловими кліщами

Матрац потрібно чистити, як і все інше у будинку. Крім плям на ньому є серйозніша проблема — пилові кліщі. На щастя, існує дієвий спосіб очищення матраца та знищення будь-яких комах, які в ньому можуть ховатися. Вам не потрібно йти в хімчистку, а знадобиться лише пилосос і харчова сода, яка, до речі, може стати в нагоді й при пранні.

Як передає "Телеграф", лайфхаком із очищення матраца від пилових кліщів у домашніх умовах ділиться видання Express. Щоб запобігти накопиченню слідів поту, бруду, пилових кліщів і постільних клопів, матраци слід чистити не рідше одного разу на 3-6 місяців.

Пилові кліщі дуже маленькі комахи, які майже неможливо побачити неозброєним оком. Вони харчуються лусочками шкіри і, отже, живуть скрізь, де є люди. Особливо активні там, де є висока вологість та гарне джерело "їжі". Виходить, що матраци та постільні речі – ідеальне місце для цих неприємних жуків. Пилові кліщі можуть викликати алергію, зокрема такі симптоми, як свербіж, чхання, кашель.

Є простий метод, який допоможе вбити пилових кліщів у матраці раз і назавжди. Найбільш ефективним є використання харчової соди та пилососу. Що потрібно робити:

Змішайте склянку харчової соди з парою крапель ефірної олії на ваш вибір. Потім посипте харчовою содою весь верхній бік матраца і залиште на 15 хвилин. Через 15 хвилин зберіть соду з матраца пилососом, щоб пилові кліщі всмокталися разом з порошком. Переверніть матрац і повторіть ці кроки з іншого боку.

Харчова сода "вбере" пилових кліщів, тому пилососу буде легше їх підібрати.

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