Як відмити плиту від жиру без хімії: хитрість досвідчених домогосподарок

Помити плиту можна навіть не використовуючи ні грама засобу.

З наявністю величезної кількості різних мийних засобів у сучасному світі, впоратися із різними забрудненнями простіше простого. Але у цих мийних є одна неприємна особливість — чим ефективніший засіб, тим його запах більш в’їдливий. На додаток, деякі мийны можуть нашкодити рукам, якщо працювати з ними без рукавичок. Однак є кілька лайфхаків, як обійтись без них. Раніше ми писали, як вимити холодильник підручними засобами, а тепер розповідаємо, як відмити плиту за допомогою картоплі.

Щоб уникнути задушливого запаху від миючих засобів, досвідчені домогосподарки вважають за краще користуватися перевіреними народними способами, які насамперед відрізняються своєю безпекою. Наприклад, відмити плиту від жиру може картопля і розпушувач, пише belnovosti.

Як відмити плиту від жиру без хімії

Щоб очистити плиту від забруднень, що в’їлися, можна використовувати картопля і розпушувач. Картоплю натріть на тертці і вичавите з неї сік. Цією масою натріть варильну поверхню, а зверху на картоплю посипте розпушувач. Зверху все обов’язково потрібно збризкати водою.

Залишіть суміш на плиті на 1 годину, а потім приберіть всю картоплю з плити. Однак перед цим картопляне мийне потрібно знову збризкати водою, і тільки потім вже прибирати.

Раніше "Телеграф" писав, якраз і назавжди позбутися неприємного запаху в холодильнику. Незвичайний метод здивує ефективністю.