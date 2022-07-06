Саморобний спрей миттєво очистить килим: треба лише 2 засоби

Розчин з підручних інгредієнтів виведе будь-яку пляму на килимі

Очистити килим у домашніх умовах не так вже й просто. Деякі плями настільки в’їдаються у волокна, що впоратися з ними не виходить. Якщо ви не хочете використовувати "агресивну хімію", то вам підійде варіант із натуральним очисником. Дієвий спрей легко зробити з підручних засобів.

Як пише "Телеграф", лайфхаком з очищення килимів ділиться ресурс Hunker. Існує багато натуральних методів, які допоможуть підтримати чистоту килима без використання дорогих хімікатів. Варто підкреслити, що який би засіб для чищення килимів ви не вибрали, спочатку пропилососьте його, так ви видалите поверхневий бруд.

Як очистити килим у домашніх умовах за 5 простих кроків:

Змішайте рівні частини дистильованого білого оцту та води. Перелийте розчин у чисту пляшку з розпилювачем. Розпорошіть розчин на забруднені ділянки килима. Дайте розчину постояти 15 хвилин. Наповніть цебро теплою водою. Додайте у воду кілька крапель м’якого миючого засобу для посуду. Перемішайте ложкою суміш. Змочіть щітку або губку в суміші та протріть забруднену ділянку. Дайте висохнути на повітрі.

Завдяки такій нехитрій маніпуляції навіть найстаріші плями зійдуть. Ваш килим буде ідеально чистим.

Раніше "Телеграф" писав, що очистити килим допоможе один простий засіб. До того ж, він не "з’їсть" колір.

А також ми писали, що такий простий засіб, як оцет, виявляється, може бути незамінним помічником при пранні. Він не тільки використовується як саморобний кондиціонер для білизни, але й забезпечить приємний запах випраним речам.