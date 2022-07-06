Простий засіб, який є у будь-якій ванній кімнаті, допоможе очистити прикраси зі срібла: нестандартний лайфхак

Впоратися з почорнілим сріблом дуже просто

Очистити ювелірні прикраси в домашніх умовах зовсім нескладно, лише потрібно знати правильний спосіб. Раніше ми писали про незвичайний лайфхак з чищення золота за допомогою миючого для посуду, а от сріблу поверне товарний вигляд не менш простий підручний засіб – зубна паста. Стане в нагоді й стара зубна щітка.

Як пише "Телеграф", про лайфхак з чищення срібних прикрас розповіло видання Express. Метод видається дивним, але перевірений вже тисячі разів. Щоб срібло знову блищало, необхідно використовувати зубну пасту.

Після покупки срібні вироби неймовірно блищать, але згодом блякнуть, а часто ще й чорніють. Якщо ви не хочете витрачати зайві гроші та здавати прикраси на чищення, то скористайтесь побутовими засобами. Навіть не потрібно йти в магазин, адже зубна щітка є в кожній ванній кімнаті. Щоб очистити срібні прикраси, нанесіть на них зубну пасту та почистіть старою зубною щіткою. Потім промийте вироби у мильній воді. Відполірувати до блиску срібло можна за допомогою бавовняної тканини. Ви здивуєтеся, але зубна паста добре працює. Після такого очищення срібло буде, як нове.

До речі, цей же лайфхак допоможе очистити й інші предмети зі срібла у вашій оселі. Наприклад, столові прилади або посуд.

Раніше "Телеграф" писав, що очистити чайник від накипу простіше нема куди. Вам знадобиться лише три дешеві засоби, які легко знайти у будинку.

А також ми розповідали, як швидко відмити мікрохвильову піч від жиру. За допомогою цього лайфхаку вона стане ідеально чистою, при цьому ніяка "хімія" не буде потрібна.