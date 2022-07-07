Вікна та дзеркала — ідеально чисті: простий спосіб швидко відмити все скло в будинку
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Завдяки цій домашній суміші вікна та дзеркала будуть сяяти
При чищенні скляних поверхонь багато господинь припускаються помилок, але також використовують і власні хитрощі, завдяки яким вони домагаються ідеальної чистоти і сяючого блиску вікон і дзеркал.
Деякі застосовують при прибиранні недешеві засоби для чищення, куплені в магазинах, деякі — домашні засоби, які можна приготувати з копійчаних інгредієнтів. Як пише cpykami, один із таких засобів готується з парою ложок тальку.
Як відмити вікна та дзеркала
У 700 мл гарячої води всипаємо 2 ст.л. або тальку, або дитячої присипки, або кукурудзяного крохмалю. Розмішуємо, щоб не було грудочок, і переливаємо у пляшку з розбризкувачем. Розпилюємо на поверхні, потім протираємо серветкою з мікрофібри.
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