Навіщо посипати поверхню духовки сіллю: несподіваний лайфхак

Не кожен хімічний засіб зможе подолати жирний наліт

Очистити духовку дуже складно. Ще складніше знайти людину, яка погодилася б її мити після приготування жирних страв. У результаті: на стінках духовки залишається засохлий жир, який простими засобами для чищення і губками видалятися не хоче. Раніше ми писали, що позбавитись жиру і нагару в духовці допоможе 1 таблетка для посудомийної машини.

У досвідчених домогосподинь є в запасі ще один спосіб чищення духовки, і пов’язаний він із простою кухонною сіллю. Про це пише Ukr.Media.

Як очистити духовку за допомогою солі

Розсипаємо на поверхні духовки сіль. Нагріваємо духовку при невисокій температурі приблизно 100 градусів, щоб сіль стала золотистого відтінку. Потім вимикаємо духовку і чекаємо, поки вона охолоне. Забираємо сіль за допомогою щітки, а після цього протираємо всі поверхні мильною ганчіркою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити всю кухню від жиру та нагару.