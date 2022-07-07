Як очистити праску до блиску за 5 хвилин: перевірений лайфхак
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Від нагару на прасці не залишиться і сліду
Згодом праска забруднюється, тому необхідне чищення раз на місяць. Це просте правило допоможе продовжити термін служби приладу, а ще й покращить його роботу. До того ж, почистити праску та прибрати нагар у домашніх умовах легко. Потрібно кілька підручних засобів, які знайдуться у кожному будинку.
Як передає "Телеграф", лайфхаком із очищення праски ділиться ресурс Ehow. Щоб цей незамінний помічник був в ідеальній чистоті, потрібно виконати п’ять простих маніпуляцій.
Для очищення праски будинку потрібні такі речі:
- Чистий рушник
- Харчова сода
- Оцет
- Вода
- Ватна паличка
- Зубна щітка
- Чиста тканина
- Ефірна олія лимона
Якщо праска доторкнулася до чогось липкого, наприклад, пластика або гуми, слід нанести кілька крапель лимонного масла на чисту тканину і потерти нею кінчик праски, щоб видалити наліт. Якщо пластик надто приклеївся, то попередньо трохи нагрійте праску.
Як почистити праску в домашніх умовах
Виконайте ці прості кроки і праска сяятиме:
- Зробіть пасту з 1 склянки харчової соди та 2 склянок теплої води у мисці. Нанесіть пасту на отвори для випуску пари й пластину праски за допомогою ватної палички. Витріть харчову соду і протріть вологою тканиною.
- Налийте трохи оцту в маленьку миску. Зануріть зубну щітку в оцет і обережно потріть пластину праски та отвори для випуску пари.
- Наповніть резервуар праски чистою водою, а потім увімкніть праску на максимальну потужність із включеною подачею пари. Покладіть праску на рушник. Рухайте вперед-назад, натискаючи кнопку подачі пари. Повторіть цей крок кілька разів, утримуючи праску на кілька секунд.
- Коли праска повністю охолоне, протріть її чистою вологою тканиною.
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