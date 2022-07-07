Як очистити праску до блиску за 5 хвилин: перевірений лайфхак

Від нагару на прасці не залишиться і сліду

Згодом праска забруднюється, тому необхідне чищення раз на місяць. Це просте правило допоможе продовжити термін служби приладу, а ще й покращить його роботу. До того ж, почистити праску та прибрати нагар у домашніх умовах легко. Потрібно кілька підручних засобів, які знайдуться у кожному будинку.

Як передає "Телеграф", лайфхаком із очищення праски ділиться ресурс Ehow. Щоб цей незамінний помічник був в ідеальній чистоті, потрібно виконати п’ять простих маніпуляцій.

Для очищення праски будинку потрібні такі речі:

Чистий рушник

Харчова сода

Оцет

Вода

Ватна паличка

Зубна щітка

Чиста тканина

Ефірна олія лимона

Якщо праска доторкнулася до чогось липкого, наприклад, пластика або гуми, слід нанести кілька крапель лимонного масла на чисту тканину і потерти нею кінчик праски, щоб видалити наліт. Якщо пластик надто приклеївся, то попередньо трохи нагрійте праску.

Як почистити праску в домашніх умовах

Виконайте ці прості кроки і праска сяятиме:

Зробіть пасту з 1 склянки харчової соди та 2 склянок теплої води у мисці. Нанесіть пасту на отвори для випуску пари й пластину праски за допомогою ватної палички. Витріть харчову соду і протріть вологою тканиною. Налийте трохи оцту в маленьку миску. Зануріть зубну щітку в оцет і обережно потріть пластину праски та отвори для випуску пари. Наповніть резервуар праски чистою водою, а потім увімкніть праску на максимальну потужність із включеною подачею пари. Покладіть праску на рушник. Рухайте вперед-назад, натискаючи кнопку подачі пари. Повторіть цей крок кілька разів, утримуючи праску на кілька секунд. Коли праска повністю охолоне, протріть її чистою вологою тканиною.

Раніше "Телеграф" розповів, який простий засіб очистить срібні прикраси. Ваше срібло виблискуватиме, а від почорніння не залишиться і сліду.