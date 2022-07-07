Простий і дієвий спосіб очистити лоток пральної машини, який коштуватиме копійки

Впоратися з пліснявою та іншими забрудненнями у відсіках "пралки" простіше простого

Існує безліч причин, через які в лотку пральної машини може утворитися пліснява, в тому числі надлишок миючого засобу. Благо, впоратися з цією неприємністю дуже легко в домашніх умовах, як і вирішити проблему із запахом затхлості з барабану "пралки".

Як пише "Телеграф", лайфхаком із очищення ящиків пральної машини ділиться видання Express. Простий, але ефективний засіб очищення цвілих відсіків для порошку, як виявилося, це миючий для посуду.

З часом пральна машина вже не виглядає новою, принаймні щодо відсіків для порошку і кондиціонеру. Там навіть може утворюватися пліснява. Вам знадобиться лише миючий для посуду, вода і стара зубна щітка, яка допоможе дістатися до важкодоступних місць із забрудненнями в лотку.

Щоб очистити лоток пральної машини, потрібно зробити кілька простих маніпуляцій:

Витягніть ящик і розмістіть у раковині. Замочіть лоток у рідині для миття посуду.

Звучить дуже легко, але це реально працює. Рідина для миття посуду чудово підходить для цієї проблеми, засіб простий та дуже ефективний. Для найкращих результатів рекомендується чистити відсіки після кожного використання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які помилки ми допускаємо найчастіше при використанні пральної машини. Дізнайтеся, чому категорично не можна переборщувати з порошком, прати одяг із розстібнутими блискавками та застебнутими ґудзиками.