Як вивести пляму від вина на білих речах: засіб, який впорається навіть із застарілим брудом

Білі речі, облиті вином, більше не доведеться викидати.

Якщо ви вибираєте та носите білий одяг, то ви повинні бути готові до того, що прати доведеться багато і часто. Раніше ми вже писали, як впоратися із жовтими плямами від поту на світлих речах, а тепер розповідаємо, що робити, якщо раптом на білу сорочку, футболку чи штани розлилося червоне вино.

Дуже важливо негайно стирати пляму, адже так вивести її буде набагато простіше. Однак і зі застарілим брудом також можна впоратися, пише видання prostoway. Тому якщо така "біда" трапилася десь, де ви не можете відразу відіпрати пляму, то засмучуватися не варто.

Як випрати пляму від вина

Один із способів такий: свіжу пляму від вина потрібно протерти ватним диском, попередньо змоченим в оцті, а потім відправити річ у прання.

Другий спосіб, що також підходить для свіжих забруднень: пляму потрібно засипати сіллю. Спеція поглине зайву рідину. Після цього брудну ділянку поливають окропом і стирають вручну, використовуючи замість порошку господарське мило.

Читайте також: Категорія Lifestyle Навіщо додавати сіль до пральної машини: хитрість французьких домогосподарок Щоб речі після прання були як нові, допоможе засіб, який є на кожній кухні.

Що ж робити із застарілими плямами? Попереджаємо відразу, вивести такі забруднення важче, ніж свіжі, але все можливе. Для цього брудну річ потрібно замочити в гарячій воді, після чого натерти забруднену ділянку господарським милом або пральним порошком. Запрану річ залишають на 40-50 хвилин і знову замочують у гарячій воді. Після неї потрібно прополоскати у холодній воді, і відправити річ у прання. Якщо пляма повністю не відіпралася, можна повторити процес ще раз.

Раніше "Телеграф" писав, як вивести плями від трави на одязі.