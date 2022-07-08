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Як вивести пляму від вина на білих речах: засіб, який впорається навіть із застарілим брудом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Оцет, сіль та господарське мило — найкращі у "боротьбі" з вином Новина оновлена 08 липня 2022, 08:39
Оцет, сіль та господарське мило — найкращі у "боротьбі" з вином

Білі речі, облиті вином, більше не доведеться викидати.

Якщо ви вибираєте та носите білий одяг, то ви повинні бути готові до того, що прати доведеться багато і часто. Раніше ми вже писали, як впоратися із жовтими плямами від поту на світлих речах, а тепер розповідаємо, що робити, якщо раптом на білу сорочку, футболку чи штани розлилося червоне вино.

Дуже важливо негайно стирати пляму, адже так вивести її буде набагато простіше. Однак і зі застарілим брудом також можна впоратися, пише видання prostoway. Тому якщо така "біда" трапилася десь, де ви не можете відразу відіпрати пляму, то засмучуватися не варто.

Як випрати пляму від вина

  • Один із способів такий: свіжу пляму від вина потрібно протерти ватним диском, попередньо змоченим в оцті, а потім відправити річ у прання.
  • Другий спосіб, що також підходить для свіжих забруднень: пляму потрібно засипати сіллю. Спеція поглине зайву рідину. Після цього брудну ділянку поливають окропом і стирають вручну, використовуючи замість порошку господарське мило.

Що ж робити із застарілими плямами? Попереджаємо відразу, вивести такі забруднення важче, ніж свіжі, але все можливе. Для цього брудну річ потрібно замочити в гарячій воді, після чого натерти забруднену ділянку господарським милом або пральним порошком. Запрану річ залишають на 40-50 хвилин і знову замочують у гарячій воді. Після неї потрібно прополоскати у холодній воді, і відправити річ у прання. Якщо пляма повністю не відіпралася, можна повторити процес ще раз.

Раніше "Телеграф" писав, як вивести плями від трави на одязі.

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#Прибирання #Прання