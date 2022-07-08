Плями від поту – не проблема: допоможе один простий підручний засіб

Є найпростіший спосіб видалення стійких плям поту з білого і не тільки одягу

Сліди поту можуть бути стійкими і навіть назавжди залишати плями на улюбленому одязі. Хоча піт сам по собі безбарвний, він може вступати в реакцію з хімічними речовинами, такими як активні інгредієнти дезодорантів або пральних порошків. Потім він стає жовтим і може викликати стійкі жовті плями, але з ними можна впоратися в домашніх умовах.

Як пише "Телеграф", лайфхаком із виведення плям від поту ділиться видання Express. Навіть стійкі забруднення, як виявилося, можна відіпрати за допомогою простого підручного продукту. Вам знадобиться лише трохи звичайного оцту, який має багато функцій і в тому числі може бути відмінним засобом для виведення плям.

Щоб видалити пляму на одязі від поту, спробуйте перед пранням виконати нехитру маніпуляцію. Налийте трохи оцту на плями та потріть. Потім річ слід випрати при температурі 60 градусів, якщо хочете — додайте натуральний відбілювати. Другий спосіб за допомогою оцту відтерти пляму від поту ще простіше: просто перед пранням замочіть одяг, нанісши засіб на плями приблизно на 30 хвилин. Далі стирайте, як завжди. Ви здивуєтеся, але такий елементарний лайфхак спрацює та вирішить проблему із жовтими слідами на одязі.

Як повідомлялося раніше, досвідчені господині також використовують оцет під час прання і в інших випадках. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.