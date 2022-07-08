Чому не можна зберігати соняшникову олію у шафі: про це мало хто знає

Не варто також забувати, що на пляшку не повинні потрапляти сонячні промені.

Багато домогосподарок зберігають соняшникову олію десь неподалік плити, щоб вона завжди була під рукою: здебільшого це якісь шафки вгорі чи низу. Однак мало хто думав, що це не найкращі місця для його зберігання.

Оскільки ідеальна температура зберігання олії від +7 до +17 ° C, а біля плити набагато спекотніше. У такому разі мало згіркне. Тому якщо й зберігати його в кухонній шафі, то лише за умови, що поряд немає плити чи опалювальних приладів, пише belnovosti.

Де потрібно зберігати олію

Найкраще місце для зберігання соняшникової олії — це холодильник, де температура повинна бути не нижче +4 °C. Найкраще місце – на дверцятах холодильника.

Також не варто забувати, що після того, як пляшка відкривається, то термін придатності олії зменшується, проте зберігання в холодному холодильнику лише продовжить термін придатності продукту. Щобільше, відразу після використання олії в приготуванні, його відразу потрібно ставити назад у холод.

Намагайтеся уникати частих перепадів температури, інакше смак соняшникової олії зіпсується.

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