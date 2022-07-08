З чого зробити натуральний засіб для миття посуду: лайфхак із підручних засобів

Якщо не хочете мити тарілки "хімією", то є чудова нешкідлива альтернатива

Приготування засобу для миття посуду в домашніх умовах — проста справа, якщо у вас є відповідні продукти. У нагоді на кухні може не тільки сода, а й оцет та інші підручні інгредієнти. Хороша основа для ефективного та натурального засобу для миття посуду у домашніх умовах – кастильське мило.

Як пише "Телеграф", про лайфхак із приготування саморобного миючого для посуду пише ресурс Hunker. Є два способи виготовити засіб, який відмиє посуд до блиску. Найважливіше – у ньому не використовуються жодні хімічні інгредієнти.

Натуральний засіб для миття посуду

Базовий домашній рецепт засобу для миття посуду включає: 1 з чвертю склянки окропу, чверть склянки натертого кастильського мила, 1 столову ложку соди, чверть склянки рідкого кастильського мила та 10 крапель ефірної олії (або більше на ваш смак) на основі цитрусових.

Змішайте терте кастильське мило з окропом, поки воно не розчиниться. Додайте соду та рідке кастильське мило. Коли суміш охолоне, додайте ефірні олії і перелийте в ємність, наприклад, у стару пляшку з-під миття посуду.

Як мити посуд оцтом

За допомогою звичайного оцту можна вимити посуд до блиску. Особливо він незамінний у боротьбі із серйозними забрудненнями. На дно пластикового, скляного або нержавіючого посуду насипте тонкий шар солі та залийте його оцтом. Залишіть на 15 хвилин, перш ніж змити. У випадку зі скляним та керамічним посудом, занурте його в рідину з 1 частиною оцту та 3 частинами води – оболонка буде ідеально чистою та без єдиних розводів.

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